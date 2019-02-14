СМИ: США передали ливанской армии ракеты с лазерным наведением для самолетов Super Tucano

БЕЙРУТ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соединенные Штаты поставили вооруженным силам Ливана высокоточные ракеты с лазерным наведением в рамках программы американской военной помощи. Об этом сообщила в среду газета Daily Star. По ее информации, малогабаритные управляемые ракеты (стоимостью $16 млн) являются ключевым компонентом для оснащения самолетов А-29 Super Tucano, которые находятся на вооружении ливанских ВВС с 2017 года.

Ливанской стороне будет передано всего 2 тыс. 70-миллиметровых ракет с системой наведения APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System - "Перспективная система вооружения для точного поражения целей").

В сообщении пресс-службы посольства США в Бейруте говорится, что поставки ракет демонстрируют "твердую приверженность Соединенных Штатов своим обязательствам по повышению боеспособности ливанских ВС, которые являются единственным законным защитником государства".

Ливан входит в пятерку крупнейших получателей американской военной помощи. За последние 10 лет США поставили в эту ближневосточную страну оружия на сумму $2 млрд. Кроме того, 32 тыс. ливанских офицеров и солдат прошли военную подготовку в США.

ВС республики на 80% оснащены американским оружием. В 2019 году планируются военные поставки на сумму $350 млн.

В понедельник Бейрут посетил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, который в ходе переговоров выразил готовность предоставить ливанской стороне современные системы вооружений.

Глава ливанского МИД Джебран Басиль, касаясь вопроса о военном сотрудничестве с Ираном, заявил, что Ливан "будет приветствовать любую помощь своей армии, если она не будет сопровождаться какими-то условиями".