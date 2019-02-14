В ДНР сообщили о минометном обстреле со стороны ВС Украины по всем направлениям

ДОНЕЦК, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром начали массированно обстреливать территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив менее чем за час около 100 мин. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

"Сегодня с 8:30 вооруженные формирования Украины ведут массированный огонь по территории республики с применением тяжелого вооружения на всех трех направлениях, - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей. - Так, менее чем за час ВСУ выпустили более 80 мин калибром 120 и 82 мм на Донецком направлении, 13 мин калибром 120 мм на Мариупольском направлении и 4 мины калибром 120 мм на Горловском".

Под обстрелом оказались населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Ясиноватая, Старомихайловка, Спартак, Жабичево, донецкий аэропорт и прилегающие территории, Доломитное.

В республике уточнили, что на данный момент обстрел продолжается.

Договоренность об очередном режиме прекращения огня в Донбассе вступила в силу 29 декабря 2018 года. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.