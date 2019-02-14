Индия намерена срочно приобрести партию истребителей МиГ-29

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 февраля. /ТАСС/. ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21 многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации.

Как сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники, стороны уже обсудили условия поставки самолетов в прошлом месяце. Стоимость одного МиГ-29 составит $40,2 млн, общая сумма контракта - $846,6 млн, включая вооружение и обучение персонала и пилотов.

Как подчеркивают источники, это будет значительно дешевле приобретения французских истребителей Rafale. Истребители МиГ-29 стоят на вооружении Индии и хорошо знакомы индийским пилотам, уточняет The Economic Times.

По мнению экспертов, закупкой именно этих российских истребителей Индия может несколько сгладить острую проблему старения своего парка боевых самолетов. ВВС республики необходимо 42 эскадрильи истребителей, но сейчас их количество снизилось до 33, а к 2021 году, по прогнозам, может достигнуть 31 эскадрильи.

Авиационные специалисты объясняют выбор Индии в пользу МиГ-29 тем, что эта машина дешевле конкурентов минимум на четверть цены. Они не исключают, что контракт на поставку МиГ-29 будет предусматривать сборку этих самолетов на предприятиях индийской авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics, где в настоящее время собирают тяжелые истребители Су-30МКИ.