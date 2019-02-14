Эрдоган назвал вывод курдских групп условием территориальной целостности Сирии

АНКАРА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг в Сочи, что условием для достижения территориальной целостности Сирии является вывод курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) из Манбиджа и с территории к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает телеканал NTV .

"Добиться территориальной целостности Сирии без вывода СНС из Манбиджа и с территорий к востоку от Евфрата будет невозможно", - приводит слова президента телеканал.

Эрдоган также назвал вывод войск США из Сирии "одним из главных испытаний".

При этом турецкий лидер отметил неопределенность в вопросе вывода американских войск.

"США заявили, что они начнут вывод войск из Сирии. Это является очень важным экзаменом. Продолжается неопределенность, как этот процесс будет осуществляться. Считаю, что в этом плане нам необходимо работать вместе", - сказал он. Эрдоган подчеркнул, что такой вывод подразумевается, но в "реальности его еще не видно".

Безопасность Хмеймим

Президент добавил, что Анкара делает все для предотвращения нападений боевиков на российскую военную базу в Хмеймиме.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы не было каких-либо нападений на военную базу Хмеймим, на российскую военную базу. Наши военные органы скоординировано действуют в этом плане", - сказал Эрдоган.

По его словам, турецкие беспилотники "не обнаружили какой-либо тяжелой техники в этом районе".