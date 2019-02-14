НАТО может расширить присутствие в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака. Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в экватории Черного моря. Мы обсуждаем возможность расширения нашего присутствия в Черном море, где через несколько дней пройдут учения с участием кораблей НАТО", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что "НАТО уже значительно нарастила свое присутствие в море, воздухе и на земле в рамках поддержки Украине".

По его словам, министры обороны обсудили в целом ситуация на Украине, включая инцидент в Азовском море в ноябре 2018 года. Кроме того, члены альянса призвали Киев продолжать проведение реформ, в частности, реализовать рекомендации Венецианской комиссии по образованию.

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