Би-би-си считает заявление сотрудника об инциденте с химоружием в Сирии его личным мнением

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Би-би-си считает заявление своего сотрудника, что инцидент с применением химического оружия в Думе был инсценировкой, его личным мнением. Об этом заявила в четверг представитель британской телерадиовещательной корпорации.

Таким образом она ответила на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать сообщение в Twitter, распространенное ранее продюсером Би-би-си по Сирии Риамом Далати.

"Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было", - заявили в вещательной корпорации.

Комментируя заявление Далати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия с самого начала говорила об инсценировке химической атаки в Думе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение сотрудника Би-би-си кульминацией театра абсурда в освещении событий в Сирии западными СМИ.

Сообщения о применении химоружия в Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски", которую в Минобороны РФ назвали источником недостоверной информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.