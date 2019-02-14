Роухани выразил надежду на выработку с Россией новых шагов по сирийскому урегулированию

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду, что в рамках проходящего сегодня трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию (Россия, Иран, Турция - прим. ТАСС) будут предприняты новые шаги по урегулированию ситуации в САР. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уверены, что сможем успешно с вами сотрудничать в борьбе с международным терроризмом. Необходимо, конечно, осуществлять и другие дела в Сирии, чтобы будущее этой страны, а также территориальная целостность этой страны , которая имеет важное значение для нас, были обеспечены. Надеюсь, что мы новые шаги предпримем в ходе нынешнего саммита", - сказал он.

Роухани также поблагодарил Путина за слова соболезнования в связи с терактами в Иране. "Это нас подводит к тому, что необходимо сотрудничать и координировать усилия в борьбе с терроризмом больше, чем ранее", - подчеркнул он.

Двусторонние отношения между Россией и Ираном Роухани назвал хорошими и развивающимися. "Эти отношения двигаются к стратегическому уровню и мы осуществляем консультации по различным вопросам международной повестки дня, региональной повестки дня", добавил президент Ирана, заметив, что также успешно продвигается сотрудничество и по урегулированию сирийского вопроса.