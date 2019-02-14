США могут расширить санкции против Ирана, если Тегеран не изменит свою политику

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. США готовы расширить введенные против Ирана санкции, если эта страна не изменит свою политику. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая на конференции по Ближнему Востоку, которую Польша проводит совместно с США.

"Санкции будут усилены, если Иран не изменит свое дестабилизирующее поведение", - сказал он.

По словам Пенса, все участники встречи в Варшаве согласились, "что агрессивность Ирана в последние недели увеличилась". "Помимо риторики ненависти, иранский режим открыто высказывается за новый Холокост и ищет способы его проведения. Иран под диктатурой аятоллы пытается воссоздать древнюю Персидскую империю", - утверждал Пенс.

Касаясь заключенного в 2016 году соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций, вице-президент США назвал его "сделкой с дьяволом".

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").