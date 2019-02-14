СМИ: тело Хашкаджи могли сжечь в печи в резиденции саудовского генконсула

ТАСС, 14 февраля. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могло быть уничтожено в печи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Об этом в четверг сообщает телеканал NTV со ссылкой на отчет управления безопасности Стамбула.

На территории диппредставительства, как указывается в отчете, расположены два канализационных колодца и печь, которая может работать на дровах или на природном газе. При этом жар в печи может достигать температуры в 1 тыс. градусов Цельсия, чего, по мнению турецких экспертов, достаточно для полного уничтожения мягких тканей и костей, а также ДНК.

Полиция выяснила, что после убийства Хашкаджи сотрудники генконсульства заказали доставку 32 порций сырого мяса из одного из популярных в городе ресторанов. Информацией о целях этих действий дипломатов полиция пока не располагает.