{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель саудовского журналиста в Турции

СМИ: тело Хашкаджи могли сжечь в печи в резиденции саудовского генконсула

Телеканал NTV отмечает, что жар в печи может достигать температуры в 1 тыс. градусов Цельсия, которой достаточно для полного уничтожения мягких тканей, костей и ДНК

ТАСС, 14 февраля. Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи могло быть уничтожено в печи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

На эту тему
Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Об этом в четверг сообщает телеканал NTV со ссылкой на отчет управления безопасности Стамбула.

На территории диппредставительства, как указывается в отчете, расположены два канализационных колодца и печь, которая может работать на дровах или на природном газе. При этом жар в печи может достигать температуры в 1 тыс. градусов Цельсия, чего, по мнению турецких экспертов, достаточно для полного уничтожения мягких тканей и костей, а также ДНК.

Полиция выяснила, что после убийства Хашкаджи сотрудники генконсульства заказали доставку 32 порций сырого мяса из одного из популярных в городе ресторанов. Информацией о целях этих действий дипломатов полиция пока не располагает.

Теги
Саудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
Санкции в отношении России
AP: Госдеп затягивает консультации с Конгрессом по ужесточению санкций против России
При этом телеканал CNN также сообщает, что с ноября консультации между Госдепартаментом и законодателями по вопросу об ужесточении антироссийских санкций по "делу Скрипалей" были "равны нулю"
Читать полностью