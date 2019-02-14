Дело Савченко может рассмотреть суд присяжных

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Черниговской области Украины удовлетворил заявление о самоотводе одного из судей по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов.

"Суд постановил заявление судьи Черниговского районного суда Светланы Меженниковой о персональном отводе удовлетворить и передать производство в канцелярию для определения другого судьи", - огласил решение председательствующий по делу судья Дмитрий Криворученко.

Самоотвод Меженниковой был связан с отсутствием у нее допуска к документам с государственной тайной, которые содержаться в деле. В настоящее время в суде объявлен перерыв до определения нового состава коллегии судей.

В четверг состоялось первое подготовительное заседание по делу Савченко. В ходе него прокуроры заявили, что дело может рассматривать суд присяжных. По словам прокурора, такое ходатайство планируют подать защитники Савченко.

По версии следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале совместно с руководителем украинского "Центра освобождения пленных" Владимиром Рубаном. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали Рубана 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Подготовка преступления" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности, покушение на президента Украины Петра Порошенко.

Парламент Украины 22 марта прошлого года лишил Савченко депутатской неприкосновенности и предоставил разрешение на арест. После этого она была задержана и позднее арестована на два месяца. Меру пресечения ей неоднократно продлевали, в настоящее время она содержится в следственном изоляторе в Киеве.