СМИ: число погибших при атаке на военную автоколонну в Индии достигло 42 человек

ТАСС, 14 февраля. Число погибших в результате атаки на военную автоколонну в четверг в штате Джамму и Кашмир на севере Индии возросло до 42 человек. Об этом сообщил журнал India Today. Ранее было известно о 30 погибших и нескольких десятках пострадавших.

Террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств, которая направлялась из города Джамму в Шринагар и перевозила более 2,5 тыс. силовиков. Бомба взорвалась около одного из автобусов, в котором находились 42 человека.

"Я решительно осуждаю эту подлую атаку. Эти жертвы не должны быть напрасными. Вся нация стоит плечом к плечу с семьями погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одна из действующих в Джамму и Кашмире радикальных сепаратистских группировок, выступающих за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.