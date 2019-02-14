Эрдоган: вывод войск США из Сирии не должен привести к вакууму власти

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Вывод американских войск из Сирии не должен привести к вакууму власти на территориях, которые они будут покидать. Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани.

"Обязательное условие вывода войск США из Сирии заключается в том, чтобы на покидаемых военными территориях не образовался вакуум власти. Иначе этот процесс может сыграть на руку террористам из "Сил народной самообороны", "Демократического союза" и "Даиш" [арабское наименование запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"]", - сказал он.

Также Эрдоган заявил о намерениях Турции "продолжить выполнять свои обязательства в рамках достигнутых [ранее в Сочи] договоренностей [с Россией] по Идлибу". Турецкий лидер заверил, что все "террористические организации, которые угрожают безопасности Турции и Ирана, обречены на поражение".

Кроме того, президент Турции напомнил, что "первостепенной задачей Анкары [в Сирии] является вывод курдских формирований с сирийских территорий, которые находятся на границе с Турцией".

Эрдоган добавил, что сроки вывода американских войск с территории Сирии до сих пор остаются неясными.

"Говоря о выводе войск США из Сирии, до сих пор не ясно, что будет дальше. Мы видим, что некоторые политики в США не придерживаются взглядов [президент США Дональда] Трампа по этой теме. Говорилось о том, что это может произойти в апреле или мае. Мы будем пристально следить за развитием событий", - сказал турецкий лидер.

В новость были внесены изменения (19:06 мск) - добавлена информация после второго абзаца