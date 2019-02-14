СМИ: Иванку Трамп могут заслушать в Конгрессе по делу о вмешательстве в выборы США

ТАСС, 14 февраля. Конгрессмены могут вызвать дочь президента США Иванку Трамп для дачи свидетельских показаний в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса по делу о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы. Об этом в четверг сообщил информационный портал Axios .

По словам одного из конгрессменов-демократов, которые приводит портал, окончательного решения относительно Иванки нет, однако "очевидно, что есть ряд открытых сведений о ее участии в сделке" по небоскребу Trump Tower, который ранее планировалось построить в Москве, и она "вполне может владеть соответствующей информацией". Ранее в интервью телекомпании ABC дочь президента США заявила, что практически не владела информацией о проекте строительства компанией ее отца небоскреба в Москве.

6 февраля предприниматель Павел Фукс в интервью агентству Bloomberg сообщил, что в 2006 году встречался в Москве с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом для обсуждения планов строительства небоскреба, а в 2005 году несколько раз обсуждал данный проект и с самим президентом, в том числе в Нью-Йорке и в штате Флорида.

Вопрос о том, в какой степени президент США Дональд Трамп и лица из его окружения были вовлечены в обсуждение проекта строительства небоскреба в Москве, имеет значение с точки зрения расследования дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Его уже более года ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Ранее демократ-конгрессмен от штата Калифорния Адам Шифф сообщил о возобновлении спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы и предположительного сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой. Этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное разбирательство и не выявил никаких связей Трампа с Россией, а также сделал вывод о том, что ни Москва, ни другие зарубежные государства не оказали влияния на исход выборов, хотя якобы и пытались этого добиться. На тот момент Палаты представителей и все его комитеты контролировались Республиканской партией, за которыми тогда было большинство в нижней палате Конгресса, однако после промежуточных выборов в 2018 году демократы завоевали большинство в Палате представителей, и теперь представители Демократической партии получили контроль над всеми комитетами.

Политические оппоненты президента США утверждают, что интерес Трампа к проекту может говорить в пользу утверждений о якобы имевшейся некой связи между его избирательным штабом и Россией во время кампании 2016 года. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.