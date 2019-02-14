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Санкции в отношении России

Bloomberg: новый законопроект США о санкциях к России не содержит списка банков

Агентство отмечает, что предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых выпусков облигаций

ТАСС, 14 февраля. Новый законопроект США о санкциях в отношении России, предложенный в среду группой американских сенаторов, не содержит списка российских банков, против которых их предлагается ввести. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на текст билля, внесенного на рассмотрение верхней палаты Конгресса США.

В законопроекте содержится предложение ввести санкции, которые будут распространяться только на финансовые институты, "оказавшие финансовую или иную поддержку вмешательству" в демократические процессы или выборы за рубежом. Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых выпусков облигаций. В случае одобрения закона Конгрессом и его подписания президентом США Дональдом Трампом эти меры вступят в силу не позже, чем через 60 дней после принятия этого документа.

Предложенный группой сенаторов в среду билль является усиленной версией аналогичного законопроекта, который те же законодатели пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в Сенате. В отличие от нынешнего законопроекта, в аналогичном предыдущем документе говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, отмечает Bloomberg.

Группа американских сенаторов в среду внесла законопроект о новых санкциях против России из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина). В частности, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли, сенаторы также выступают за санкции против энергетических проектов с российским госучастием, банков, киберсектора и суверенного долга.

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