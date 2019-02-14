Помпео: США будут продвигать на саммите с КНДР и денуклеаризацию, и нормализацию связей

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продвигать вперед на предстоящем в конце февраля новом саммите с КНДР как денуклеаризацию Корейского полуострова, так и нормализацию двусторонних связей. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в четверг на совместной с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем пресс-конференции в Варшаве.

"Мы нацеливаемся на то, чтобы продвинуться настолько далеко вперед, насколько возможно. Речь идет не только о несущей колонне денуклеаризации, о которой два лидера (президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - прим. ТАСС) условились [на своем первом саммите] в Сингапуре. Мы, безусловно, будем говорить и о том, как производить разрядку напряженности, сокращать военные риски, уменьшать такой риск, чтобы мы могли добиться мира и безопасности на [Корейском] полуострове", - сказал госсекретарь США.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон считает неверным сравнивать ядерные проблемы КНДР и Ирана. "Что касается сравнения Ирана с Северной Кореей, то ситуации очень разные", - заявил Помпео.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

На прошлой неделе Трамп объявил, что вторая встреча на высшем уровне состоится 27-28 февраля в Ханое.