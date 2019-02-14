Несколько стран ООН создали группу против вмешательства во внутренние дела стран

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Ряд стран ООН, включая Россию, образовали группу по противодействию вмешательству во внутренние дела государств, в том числе Венесуэлы. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы решили объединиться, чтобы скоординировать наши действия по защите Устава ООН и прав всех стран-членов", - сказал он.

"В ближайшие дни мы предпримем ряд действий, чтобы информировать об угрозах, с которыми сталкиваются сегодня наши народы, в частности Боливарианская Республика", - сказал он.

По словам Арреасы, группа собирается добиваться соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела стран и их прав на самоопределение и территориальную целостность. "Мы считаем, что эти принципы были нарушены, и тем самым под угрозу было поставлено право наших народов на мир", - добавил глава МИД.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.