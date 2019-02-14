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В Венесуэле открыли расследование в отношении руководителей нефтяных компаний

Генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб заявил, что за незаконными назначениями в PDVSA и Citgo Petroleum стоят иностранные государства

КАРАКАС, 14 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в четверг объявил о начале расследования в отношении лиц, назначенных оппозицией в советы директоров нефтяной госкомпании PDVSA и ее дочерней компании Citgo Petroleum, действующей в США. Трансляция выступления генпрокурора велась в интернет-сервисе Periscope.

"Мы открываем расследования в отношении граждан, незаконно и неконституционно назначенных руководителями PDVSA и Citgo", - заявил чиновник.

Генпрокурор утверждал, что за этими назначениями стоят иностранные государства. "Поведение этих граждан, которые действовали совместно с правительствами иностранных государств, можно охарактеризовать как заговор против мирных граждан", - подчеркнул он.

В среду агентство Reuters сообщило, что парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров государственной нефтяной компании PDVSA, а также директоров ее дочерней компании Citgo Petroleum.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уголовные дела будут возбуждены в отношении тех, кто предпримет попытку узурпировать посты в американской компании Citgo Petroleum.

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