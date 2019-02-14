Группа из 16 стран предпримет в ООН совместные действия в защиту Венесуэлы

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Группа из 16 стран, включая Венесуэлу, Россию, Китай, Иран и Сирию, намерена предпринять в ООН скоординированные действия в защиту международного права в Венесуэле. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщили ТАСС источники во всемирной организации, накануне представители данных стран провели встречу в Нью-Йорке.

"Мы начинаем коллективную работу с этой группой стран, чтобы защитить принципы международного права, - сказал Арреаса. - Во всех инстанциях - в Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности мы будем действовать скоординированно".

По словам главы венесуэльского МИД, совместная стратегия группы будет направлена "не только на защиту Венесуэлы и ее народа в данный момент", но и на гарантирование соблюдения "принципов международного права и прав народов жить в мире и без угроз военного вторжения".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.