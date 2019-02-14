"Варшавский процесс" или "антииранский цирк". Итоги конференции по Ближнему Востоку

Все рабочие заседания форума, за исключением вступительных речей организаторов от Польши и США, были закрыты для СМИ. Известно, что в начале конференции гости из ближневосточных стран выступили с заявлениями, содержащими их оценку ситуации в регионе.

ВАРШАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Организованная США и Польшей международная министерская встреча по Ближнему Востоку прошла в Варшаве по большей части за закрытыми дверями. Польская сторона по итогам конференции пыталась убедить, что тема Ирана в ходе форума почти не обсуждалась, однако заявления американской стороны свидетельствовали об обратном.

На итоговой пресс-конференции глава МИД Польши Яцек Чапутович информировал, что в ходе форума состоялось обсуждение положения в Йемене и Сирии, вопросов палестино-израильского урегулирования, гуманитарных проблем. При этом министр заверил, что тема Ирана не фигурировала в повестке и что роль этой страны, по его словам, только прослеживалась "в ходе обсуждения разных тем", в основном, в негативном ключе.

Тем не менее, если судить по публичным выступлениям приехавших в Варшаву вице-президента и госсекретаря США - Майкла Пенса и Майкла Помпео - в центре внимания участников форума все же был Иран, роль которого в регионе Вашингтон считает дестабилизирующей. "В зале заседаний не было никого, кто защищал бы Иран. Ни одна страна не опровергла основных фактов, которые были представлены нами по Ирану - об угрозе, сущности иранского режима", - сказал Помпео, выразив мнение о необходимости расширения санкций против этой страны.

Россия получила приглашение на конференцию в Варшаве, но отказалась от участия. Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, вся повестка форума подверстана под продвижение американских подходов к сдерживанию Ирана в этом регионе. Судя по прозвучавшим заявлениям, так и произошло - хоть и неофициально, но США и Израиль свели обсуждения к отрицательной роли Ирана в регионе.

"Варшавский процесс"

Польские власти назвали главной целью конференции запуск так называемого "варшавского процесса" - нового механизма, направленного на широкое и детальное обсуждение наиболее острых проблем, существующих на Ближнем Востоке, а также поиск путей их решения.

"Надеемся, что эта конференция начнет процесс, который мы возможно назовем "варшавским процессом", - сказал Чапутович на итоговой пресс-конференции. По его словам, они будут работать над такими вопросами, как противодействие терроризму и его финансированию, ограничение развития оружия массового поражения, безопасность на море и суше, кибернетическая и энергетическая безопасность, гуманитарные проблемы, беженцы, незаконные задержания и соблюдение прав человека.

"Цель наших действий - выработка положительного образа будущего для всего региона", - подчеркнул глава МИД, выразив надежду, что деятельность этих рабочих групп "будет основой для новых встреч в рамках "варшавского процесса".

Как следует из совместного заявления, всего таких групп будет семь. В итоговом документе Чапутович и Помпео выразили надежду, что участники конференции в Варшаве встретятся в будущем, чтобы оценить эффективность их работы.

"Антииранский цирк"

Состоявшуюся в Варшаве конференцию еще до ее начала назвал "антииранским цирком" министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Тегеран с первых дней появления информации об этом форуме не скрывал своего негодования, предупредив, что, если на нем прозвучат антииранские заявления, Иран предпримет в отношении Польши ответные шаги.

Польские дипломаты заверяли, что министерская встреча не направлена против Ирана, однако от официального приглашения этой ключевой для стабилизации Ближнего Востока страны в Варшаве все же отказались, пояснив такое решение "отсутствием климата" для нормальных переговоров.

Как информируют источники, представители Польши пытались убедить США в необходимости отказаться от антииранской риторики, однако в американской администрации воздержаться не смогли. Так, Пенс в своей речи заявил, что все участники встречи в Варшаве согласились, "что агрессивность Ирана в последние недели увеличилась". "Помимо риторики ненависти, иранский режим открыто высказывается за новый Холокост и ищет способы его реализации", - утверждал он.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани в эфире Польского телевидения сказал, что "цель конференции в Варшаве - убедить страны, чтобы они не вступали в деловые отношения с Ираном". "Если это главный экспортер терроризма в мире, почему вы с ним сотрудничаете", - озвучил он один из главных лейтмотивов форума.

Свою лепту внес и приехавший в польскую столицу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступивший с заявлением, что "главной угрозой миру и безопасности является Иран и иранский режим".

Уровень участников переговоров

Польше не удалось обеспечить участие в конференции высокопоставленных представителей Европейского союза. Сообщалось, что в Брюсселе с негодованием встретили инициативу Варшавы провести с Вашингтоном совместную конференцию по Ближнему Востоку, где на линии США - ЕС накопилось множество противоречий, в том числе из-за решения Белого дома о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

В результате большинство стран ЕС воздержались от направления в Варшаву своих представителей в ранге министров. Не присутствовала даже Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Чуть более солидно на форуме были представлены страны Ближнего Востока, хотя на конференции не было Ирана, Палестины, Ливана и Турции. Министров иностранных дел в Варшаву отправили Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Йемен, Кувейт, Марокко, Оман и Бахрейн.

Ставки Польши

Перед конференцией в Варшаве многие задавались вопросом, почему она проходит в Польше. Старший эксперт Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайе выразила мнение, что "американцам было бы сложно убедить какую-то из крупных стран ЕС организовать такую конференцию". "Традиционные места для переговоров - Швеция, Норвегия, Швейцария - тоже этого бы не захотели, так как это событие политизировано и угрожает расширением напряженности между США и ЕС. Польша оказалась удобной", - указала она.

Помимо обрушившегося на Варшаву недовольства ЕС, Польша поставила себя под угрозу значительного охлаждения отношений с Ираном, в том числе и в области торгового сотрудничества. Накануне конференции у посольства США в Варшаве несколько человек протестовали против политики властей, из-за которой местные производители молока и мяса могут остаться без возможности поставлять свою продукцию на иранский рынок.

Ряд наблюдателей выразили обеспокоенность в связи с тем, как состоявшаяся в Польше конференция может отразиться на безопасности республики. Появились предположения, что тесное сотрудничество с США может сделать страну одной из мишеней террористов.

Выиграть в этой ситуации Польша рассчитывает благосклонность властей США, которые до марта должны принять решение о расширении военного присутствия в республике американских войск. Переговоры о создании на территории страны так называемого "Форта Трамп" стороны ведут уже несколько месяцев.