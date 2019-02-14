Представитель Розенстайна опроверг заявления Маккейба о тайной записи разговоров с Трампом

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель первого заместителя министра юстиции - генерального прокурора США Рода Розенстайна опроверг заявления бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба относительно разговоров о возможности использования скрытого звукозаписывающего устройства на встречах с президентом США Дональдом Трампом.

"Первый заместитель генерального прокурора вновь отвергает версию событий в том виде, в котором ее излагает Маккейб, как не соответствующую действительности и фактологически неверную. Заместитель генерального прокурора никогда не давал разрешения на проведение какой-либо звукозаписи, о которой говорит Маккейб", - цитирует заявление портал The Daily Beast. Впрочем, в ответе представителя Розенстайна хоть и говорится, что разрешение на использование скрытого звукозаписывающего устройства на встречах с Трампом не давалось, не уточняется, рассматривал ли Розенстайн такую возможность, что как раз утверждал Маккейб в интервью.

"Как заявлял ранее заместитель генерального прокурора... оснований для применения 25-й поправки к конституции США нет, заместитель генерального прокурора не имел также и полномочий для того, чтобы обсуждать применение 25-й поправки", - отметил также заместитель генерального прокурора. При этом он опять же не уточнил, велись ли, несмотря на все это, подобные обсуждения.

Маккейб, уволенный из ФБР в марте 2018 года, сообщил в интервью телекомпании CBS, что Розенстайн рассматривал возможность использования скрытого звукозаписывающего устройства на своих встречах с Трампом. Согласно изложенным Маккейбом сведениям, этот вариант действий изучался неоднократно. По версии бывшего и. о. руководителя ФБР, данные минюста о том, что Розенстайн выдвигал эту инициативу с сарказмом, не соответствуют действительности.

Он также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года предыдущего главу ФБР Джеймса Коми, в минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к конституции США. Ее первый раздел гласит: "В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом".

По словам Маккейба, в бытность исполняющим обязанности директора ФБР именно он отдал приказ о проведении двух расследований в отношении президента Дональда Трампа. Он пояснил, что распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию, отметил Маккейб.