В Софии заявили, что британские следователи работают в Болгарии по "делу Скрипалей"

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Группа британских следователей выясняет в Болгарии обстоятельства отравления в 2015 году местного торговца оружием Эмилияна Гебрева, проверяя наличие связи этого дела с инцидентом в Солсбери, где в марте прошлого года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в интервью газете The Guardian сообщил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

"Здесь находятся представители британской группы. Они совместно проводят расследование с болгарскими правоохранительными органами", - сказал глава болгарского правительства. "С тех пор, как мы услышали слово "Новичок", мы сразу же связались с нашими британскими партнерами по всем законным каналам", - добавил Борисов.

Газета The Daily Telegraph ранее информировала со ссылкой на свой источник о том, что британское следствие работает с версией об участии офицера российской военной разведки, действовавшего под именем Сергея Федотова, в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля. Издание при этом предположило, что Федотов может до сих пор находиться на территории Великобритании. Другая британская газета - The Times - в этой связи сообщила, что Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки MI-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Эмилияна Гебрева, которому в итоге удалось выжить. Согласно имеющейся у газеты информации, к этому отравлению, как и к отравлению в Солсбери, может иметь отношение тот же Федотов.

"Вся имеющаяся у нас информация, связанная с передвижениями, местом пребывания, сотрудничеством и контактами этого человека (Федотова - прим. ТАСС), была предоставлена британскими правоохранительными органами и разведывательными службами", - сказал болгарский премьер.