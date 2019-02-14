Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма в связи со взрывом в Кашмире

ТАСС, 14 февраля. Министерство иностранных дел Индии обвинило Пакистан в поддержке террористических организаций в связи с произошедшим в четверг терактом в индийском штате Джамму и Кашмир, который унес жизни более 40 человек.

"Это чудовищное и отвратительное деяние было совершено "Джаиш-е-Мухаммад", базирующейся в Пакистане и пользующейся его поддержкой террористической организацией, запрещенной ООН и другими странами", - говорится в заявлении индийского МИД, размещенном на его официальном сайте. Эту группировку возглавляет Масуд Азхар, и, как считают в МИД Индии, правительство Пакистана предоставило ему полную свободу, чтобы расширять террористическую инфраструктуру на территориях, находящихся под контролем Пакистана, и безнаказанно совершать теракты в Индии и в других странах.

Дипломатическое ведомство отмечает, что правительство Индии твердо намерено принимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и для борьбы с терроризмом. "Мы требуем от Пакистана прекратить поддержку террористов и террористических группировок, а также демонтировать инфраструктуру, которую террористические организации используют для совершения атак в других странах", - заявило министерство иностранных дел Индии.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир в четверг террорист подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. силовиков. Бомба взорвалась около одного из автобусов, в результате теракта погибли 42 человека - военнослужащие Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура). Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш- е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одна из действующих в Джамму и Кашмире радикальных сепаратистских группировок, выступающих за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.