В парламенте Венесуэлы заявили, что у Каракаса нет никаких противоречий с Москвой

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Каракас хочет развивать торговые отношения с Москвой, вести их на законной основе. У Венесуэлы нет никаких противоречий с Россией. Так прокомментировал в четверг корреспонденту ТАСС Хосе Мануэль Оливарес - член оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) - слова министра финансов РФ Антона Силуанова о выполнении Венесуэлой обязательств перед Россией.

"У нас нет никаких противоречий с Россией, и мы хотим развивать торговые отношения с ней на основе взаимного уважения", - отметил законодатель. Он считает важным для Венесуэлы, чтобы "Россия не занимала чью-то сторону во внутреннем конфликте".

"Мы открыты как для российских, так и для европейских и американских инвестиций на основе прозрачности", - подчеркнул Оливарес. "От имени президента [Хуана] Гуайдо [лидера венесуэльской оппозиции] мы можем дать гарантии, что никаких противоречий с Россией у нас нет, мы готовы вести дела на законной основе от лица Национальной ассамблеи", - заключил он.

Ранее в четверг Силуанов заявил, что Россия рассчитывает на выполнение Венесуэлой международных обязательств по долгу перед РФ даже в случае смены президента и правительства.

В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации в течение 10 лет задолженности в $3,15 млрд с минимальными платежами в первые шесть лет. Следующую выплату Минфин РФ ожидает в конце марта в соответствии с графиком погашения.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.