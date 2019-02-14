СМИ: премьер Испании 15 февраля может объявить о досрочных выборах

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес сделает в пятницу заявление, в ходе которого, как ожидается, объявит дату внеочередных всеобщих выборов. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

По его информации, утром премьер проведет экстренное заседание Совета министров, после которого, в 10:00 по местному времени (12:00 мск), сделает заявление. Вслед за этим Санчес вновь соберет кабмин, но уже для обсуждения рутинных вопросов.

В среду Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не поддержал предложенный правительством проект госбюджета на 2019 год. Это послужило поводом для обсуждения вопроса о досрочных выборах в стране, которые по плану должны состояться в 2020 году. Одной из наиболее вероятных дат волеизъявления местные СМИ называют 28 апреля.