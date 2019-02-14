NYT: новый глава минюста США рассматривает в заместители бывшего коллегу Джеффри Розена

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Уильям Барр, кандидатуру которого Сенат Конгресса США утвердил в четверг на пост министра юстиции и генерального прокурора страны, намерен назначить своим первым заместителем Джеффри Розена вместо Рода Розенстайна, курирующего на данный момент расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times.

По ее данным, Розен, занимающий должность заместителя министра транспорта США, до прихода в правительство входил в состав сотрудников адвокатской фирмы Kirkland & Ellis. В ней же работал и Барр. Розенстайн продолжит исполнять обязанности первого заместителя министра юстиции и генпрокурора на период передачи дел своему преемнику. Этот период продлится от силы несколько недель, уточнила газета.

Как она пояснила, кандидатура Розена подлежит утверждению верхней палатой Конгресса США. Члены Сената в четверг большинством голосов утвердили кандидатуру Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Теперь его должен будет привести к присяге президент Дональд Трамп или вице-президент Майкл Пенс, после чего Барр официально вступит в должность.

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.