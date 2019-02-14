Трамп подпишет проект госбюджета и объявит режим ЧП для возведения стены

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года и одновременно объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой.

"Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании федерального правительства, он также предпримет другие меры, включая объявление режима ЧП, чтобы остановить гуманитарный кризис на нашей границе. Президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.