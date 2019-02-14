Суд приказал властям Вашингтона обнародовать заключение о вскрытии тела Михаила Лесина

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Суд Вашингтона отдал распоряжение о том, чтобы его власти обнародовали протокол патологоанатомического исследования тела бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина, которое было произведено после его смерти в США в ноябре 2015 года. Соответствующее решение принял рассматривавший это дело местный судья Хирам Пьюиг-Луго.

Согласно его постановлению, заключение о вскрытии тела Лесина должно быть обнародовано "не позднее завершения рабочего дня 20 февраля 2019 года". Выполнить это предписание должны власти Вашингтона, которых на процессе под председательством Пьюиг-Луго представлял заместитель генерального прокурора федерального округа Колумбия Алекс Карпински. Последний в четверг не ответил на вопрос корреспондента ТАСС о том, намерены ли вашингтонские власти обжаловать нынешнее решение суда, отправленный ему по электронной почте и оставленный на автоответчике служебного телефона.

Получения результатов вскрытия добивается корреспондент финансируемой правительством США радиостанции "Свобода/Свободная Европа" Майк Экел, который в конце 2017 года подал иск к властям столичного округа Колумбия. Он настаивал на предоставлении ему этих данных на основании американского Закона о свободе информации. Между тем власти Вашингтона выступали против разглашения этих конфиденциальных сведений.

Управление полиции Вашингтона в четверг подчеркнуло, что его выводы об обстоятельствах смерти Лесина не изменились. "Управление полиции Вашингтона не отказывается от своего изначального утверждения о том, что смерть г-на Лесина не являлась убийством", - заявила ТАСС сотрудник пресс-службы этого ведомства Алейна Гертц. Сохранение в силе этого вывода управление, а также Федеральное бюро расследований США уже подтверждали летом 2017 года после того, как издание BuzFeed распространило утверждения о том, что смерть Лесина не являлась несчастным случаем.

В октябре 2016 года аппарат прокурора округа Колумбия опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, "главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины кончины Лесина с "не установлена" на "несчастный случай", второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем". Следователи выяснили, что Лесин вошел в номер отеля Dupont Circle в центре американской столицы в 10:48 утра 4 ноября 2015 года после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. При этом "телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один". Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года.