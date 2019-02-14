Очередная конференция по безопасности в Мюнхене обещает стать крупнейшей в истории

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Будущее европейской архитектуры безопасности и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станут центральными темами открывающейся в пятницу международной Мюнхенской конференции по безопасности. 55-й по счету форум примет рекордное число участников - на него прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Откроют конференцию в 16:00 мск министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Великобритании Гэвин Уильямсон. В течение трех дней участники форума обсудят целый ряд тем, такие как будущее европейской политики в области обороны, отношения Запада и России, кризис на Украине, конфликты на Ближнем Востоке, в Венесуэле, роль Китая в мире и многое другое. В главную повестку дня конференции в этом году включена и тема "Климат и безопасность". Ранее она чаще всего обсуждалась лишь во время смежных мероприятий и встреч.

Руководитель форума Вольфганг Ишингер не исключил, что на полях может пройти встреча, посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. "Меня бы не удивило, если бы на полях Мюнхенской конференции прошла украино-российская встреча или встреча в нормандском формате", - сказал он. В то же время дипломат высказал мнение, что новые импульсы в процессе урегулирования конфликта в Донбассе целесообразно было бы искать после президентских выборов на Украине.

Среди тем, которые будут подняты в Мюнхене, скорее всего, окажется и проект "Северный поток - 2", который сейчас очень активно обсуждается в Европе и, прежде всего, в Германии. 13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.

Как сообщил источник ТАСС, проект Берлина и Парижа снял две острые проблемы поправок в Газовую директиву: их противоречие Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС. В свою очередь, германское агентство ДПА уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать "Северный поток - 2".

Самая крупная с момента основания

Ишингер сообщил, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 17 февраля включительно, станет самой крупной и важной за все время ее проведения.

"С точки зрения цифр и значения содержания в конце минувшей недели мы станем свидетелями самой важной и самой крупной Мюнхенской конференции по безопасности, которую мы до сих пор организовывали", - заявил он ранее.

Ожидаются представительные делегации из США и Китая, в Мюнхен приедет "вдвое или втрое больше членов Конгресса [США], чем обычно". Делегацию США возглавит вице-президент Майкл Пенс, в нее войдут также госсекретарь Майкл Помпео, и.о. министра обороны Патрик Шанахан, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ожидаются дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Из Китая прибудет член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В конференции примут участие более 35 глав государств и правительств, около 50 министров иностранных дел и еще 30 министров обороны. Правительство ФРГ, помимо министра обороны, будут представлять канцлер Ангела Меркель, глава МИД Хайко Маас, вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, а также министры здравоохранения Йенс Шпан и продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер. В Мюнхен прибудут около 45 депутатов Бундестага.

Об отмене участия Макрона

В последний момент об отмене своих приездов в Мюнхен сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что Макрон не поедет в Мюнхен на фоне разногласий с Германией по "Северному потоку - 2".