Очередная конференция по безопасности в Мюнхене обещает стать крупнейшей в истории

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Будущее европейской архитектуры безопасности и ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станут центральными темами открывающейся в пятницу международной Мюнхенской конференции по безопасности. 55-й по счету форум примет рекордное число участников - на него прибудут около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
Откроют конференцию в 16:00 мск министры обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и Великобритании Гэвин Уильямсон. В течение трех дней участники форума обсудят целый ряд тем, такие как будущее европейской политики в области обороны, отношения Запада и России, кризис на Украине, конфликты на Ближнем Востоке, в Венесуэле, роль Китая в мире и многое другое. В главную повестку дня конференции в этом году включена и тема "Климат и безопасность". Ранее она чаще всего обсуждалась лишь во время смежных мероприятий и встреч.
Руководитель форума Вольфганг Ишингер не исключил, что на полях может пройти встреча, посвященная урегулированию ситуации в Донбассе. "Меня бы не удивило, если бы на полях Мюнхенской конференции прошла украино-российская встреча или встреча в нормандском формате", - сказал он. В то же время дипломат высказал мнение, что новые импульсы в процессе урегулирования конфликта в Донбассе целесообразно было бы искать после президентских выборов на Украине.
Среди тем, которые будут подняты в Мюнхене, скорее всего, окажется и проект "Северный поток - 2", который сейчас очень активно обсуждается в Европе и, прежде всего, в Германии. 13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.
Как сообщил источник ТАСС, проект Берлина и Парижа снял две острые проблемы поправок в Газовую директиву: их противоречие Конвенции ООН по морскому праву и ограничил передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов ЕС. В свою очередь, германское агентство ДПА уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать "Северный поток - 2".
Самая крупная с момента основания
Ишингер сообщил, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится до 17 февраля включительно, станет самой крупной и важной за все время ее проведения.
"С точки зрения цифр и значения содержания в конце минувшей недели мы станем свидетелями самой важной и самой крупной Мюнхенской конференции по безопасности, которую мы до сих пор организовывали", - заявил он ранее.
Ожидаются представительные делегации из США и Китая, в Мюнхен приедет "вдвое или втрое больше членов Конгресса [США], чем обычно". Делегацию США возглавит вице-президент Майкл Пенс, в нее войдут также госсекретарь Майкл Помпео, и.о. министра обороны Патрик Шанахан, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Ожидаются дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер. Из Китая прибудет член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
В конференции примут участие более 35 глав государств и правительств, около 50 министров иностранных дел и еще 30 министров обороны. Правительство ФРГ, помимо министра обороны, будут представлять канцлер Ангела Меркель, глава МИД Хайко Маас, вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, а также министры здравоохранения Йенс Шпан и продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер. В Мюнхен прибудут около 45 депутатов Бундестага.
Об отмене участия Макрона
В последний момент об отмене своих приездов в Мюнхен сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что Макрон не поедет в Мюнхен на фоне разногласий с Германией по "Северному потоку - 2".
Выступление Макрона и Меркель 16 февраля должно было стать одним из центральных событий форума. Впоследствии в Берлине и Париже опровергли, что отмена визита Макрона связана с разногласиями Франции с ФРГ. Как сообщил Ишингер, французская сторона обосновала решение "тем, что президент после германо-французского мероприятия в Ахене решил, что остаток февраля хочет посвятить своим внутриполитическим вызовам, и намерен сократить до минимума число зарубежных поездок".
Сама Меркель выступит во второй день конференции и затем примет участие в подиумной дискуссии. В преддверии форума она заявила в своем еженедельном видеоподкасте, что мир столкнулся с новыми формами террористических, экологических и других угроз, для противодействия которым необходимо многостороннее сотрудничество и диалог.
"Именно поэтому общение друг с другом имеет [сейчас] как минимум такую же важность, как было во времена холодной войны", - полагает Меркель. Глава кабмина ФРГ заверила, что будет способствовать развитию многополярного подхода к поиску ответов на вызовы. "Мы должны искать общие ответы", - отметила она.
О конференции
Форум пройдет в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof в условиях повышенных мер безопасности. Район в центре города рядом с гостиницей по традиции полностью оцепят сотрудники правоохранительных органов. Безопасность в городе будут обеспечивать 4,4 тыс. полицейских, на 400 больше, чем в прошлом году. Различные организации антиглобалистов и пацифистов планируют провести акции протеста. По их мнению, форум не имеет ничего общего с инициативами по установлению мира и не способствует решению конфликтов.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.
РФ участвует в форуме с конца 1990-х. С 2010 года (за исключением 2016 года) российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году (52-я конференция) в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В его выступлении были затронуты отношения России и НАТО.
Мюнхенская речь Путина
В 2007 году на форуме с программной речью по внешней политике, вызвавшей огромный международный резонанс, выступил президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства было посвящено видению места и роли России в мире с учетом тогдашних реалий и угроз и неприемлемости однополярной модели в современной политике.
Путин тогда подчеркнул, что "односторонние, подчас нелегитимные, действия не решили ни одной проблемы, а зачастую становятся генератором новых очагов напряженности", а "отдельные нормы одних государств, прежде всего США, перешагивают свои границы и навязываются в других государствах". Президент отметил, что "международное право должно иметь универсальный характер".
"Нужен баланс интересов" в области безопасности, мир может развиваться только на основе многосторонней модели, подчеркнул тогда Путин.