Президент Чехии выступит против, если США проведут военную интервенцию в Венесуэлу

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан будет выступать против, если Соединенные Штаты проведут военную интервенцию в Венесуэлу. Об этом чешский лидер заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov.

"В случае американской [военной] интервенции [в Венесуэлу], я выступлю перед общественностью против этой интервенции", - сказал президент. Кроме того, он выразил надежду, что народ Венесуэлы самостоятельно решит собственную судьбу.

Ранее Земан поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и пригласил посетить его с визитом Чехию.