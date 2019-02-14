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Политический кризис в Венесуэле

Президент Чехии выступит против, если США проведут военную интервенцию в Венесуэлу

Кроме того, Милош Земан выразил надежду, что народ Венесуэлы самостоятельно решит собственную судьбу

ПРАГА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан будет выступать против, если Соединенные Штаты проведут военную интервенцию в Венесуэлу. Об этом чешский лидер заявил в четверг вечером в интервью телеканалу Barrandov.

"В случае американской [военной] интервенции [в Венесуэлу], я выступлю перед общественностью против этой интервенции", - сказал президент. Кроме того, он выразил надежду, что народ Венесуэлы самостоятельно решит собственную судьбу.

Ранее Земан поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и пригласил посетить его с визитом Чехию.

Теги
Земан, МилошСШАЧехияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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