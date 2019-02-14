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Политический кризис в Венесуэле

Верховный суд Венесуэлы объявил не имеющим силы назначение оппозицией директоров PDVSA

Как заявил вице-председатель Верховного суда Хуан Хосе Мендоса, "это решение представляет нарушение принципа верховенства закона"

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы объявил решение Национальной ассамблеи (парламента) о назначении членов совета директоров государственной нефтяной компании PDVSA и ее дочерней структуры Citgo не имеющим силы. Соответствующее постановление зачитал в четверг вице-председатель Верховного суда Хуан Хосе Мендоса, чье выступление транслировал телеканал VTV.

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"Это решение представляет нарушение принципа верховенства закона и не имеет силы", - заявил он.

"В отношении указанных лиц вводится ряд мер, в том числе запрет на выезд из страны и передачу собственности", - добавил Мендоса.

В среду контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы назначил собственных представителей исполняющими обязанности директоров PDVSA и ее дочерней компании Citgo Petroleum. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб объявил в четверг о начале расследования в отношении лиц, назначенных оппозицией в советы директоров.

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Политический кризис в Венесуэле
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