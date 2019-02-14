{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Глава МИД Канады обсудила с Гуайдо ситуацию в Венесуэле

Как сообщили в канадском внешнеполитическом ведомстве, в телефонном разговоре речь шла, в частности, о "пути республики к восстановлению демократии"

ОТТАВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд провела в четверг телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, в ходе которого они обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба канадского внешнеполитического ведомства.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Сегодня [14 февраля] накануне встреч со своими европейскими коллегами в Мюнхене [на конференции по вопросам безопасности] глава МИД Христя Фриланд поговорила с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, - отмечается в сообщении ведомства. - Они обсудили пути Венесуэлы к восстановлению демократии через проведение свободных и справедливых выборов, а также роль международного сообщества в этом и других процессах".

Фриланд во время беседы заверила Гуайдо в его полной поддержке со стороны Оттавы. Лидер оппозиции "подтвердил приверженность мирному переходу к демократии в соответствии с венесуэльской конституцией", а также отметил важность получения Венесуэлой международной гуманитарной помощи, доставка которой, по его словам, может произойти уже 23 февраля.

Теги
КанадаГерманияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеФриланд, Христя
Политический кризис в Венесуэле
Экс-губернатор заявил, что гуманитарная помощь начала поступать в Венесуэлу
Как сообщил Либорио Гуарулья, "на лодках под охраной венесуэльских индейцев из Колумбии в населенные пункты идет продовольствие"
Читать полностью