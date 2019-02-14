Уильям Барр официально возглавил минюст США

Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.

Ранее Сенат Конгресса США большинством голосов (54 против 45) утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше - старшем (с 1991 по 1993 год), "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

В ноябре прошлого года Трамп отправил в отставку с поста генпрокурора Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства главой минюста США со стороны президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. После отставки Сешнса обязанности генпрокурора США исполнял Мэтью Уитэкер.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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