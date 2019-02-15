Экс-губернатор заявил, что гуманитарная помощь начала поступать в Венесуэлу

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Представители коренных народов приняли участие в доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из-за границы. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter бывший губернатор венесуэльского штата Амасонас Либорио Гуарулья.

"Гуманитарная помощь начинает поступать через Амасонас по рекам Гуайния, Атабапо и Ориноко, на лодках под охраной венесуэльских индейцев из Колумбии в населенные пункты идет продовольствие", - написал Гуарулья и опубликовал фотографии. Регион граничит с Колумбией и Бразилией. По словам экс-губернатора, в сборе помощи участвовали неправительственные и индейские организации, а также правительство Колумбии.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 12 февраля сообщил, что гуманитарная помощь прибудет в страну 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не допустит ввоза американской гуманитарной помощи, поскольку США, по его мнению, таким образом пытаются оправдать интервенцию. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что под прикрытием гуманитарного конвоя в Венесуэле готовится провокация с жертвами с целью оправдать силовую акцию извне.

Ситуация в стране

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. В 2018 году, согласно данным парламентского комитета по финансам, инфляция составила 1,7 млн процентов. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более 3 млн человек. Правительство не признает существования в стране гуманитарного кризиса.