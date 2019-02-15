Мадуро пригласил в Венесуэлу спецпредставителя США Абрамса

Как отмечает агентство, Мадуро сказал, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, президент Венесуэлы указал, что министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса участвовал в конфиденциальных консультациях с американской стороной в Нью-Йорке. Во время этих контактов Арреаса пригласил Абрамса приехать в Венесуэлу "неофициально, публично или тайно". "Если он хочет встретиться, просто скажите мне когда, где и как, и я там буду", - приводятся слова Мадуро в материале.

Каждая из встреч Арреасы и Абрамса продолжалась, по словам Мадуро, по несколько часов. Когда состоялась первая из них, не уточняется, вторая, по словам источника агентства, - 11 февраля. Она, как отмечается в материале, имела место уже после того, как спецпредставитель США по Венесуэле заявил, что время для диалога с Мадуро давно прошло.

В публикации говорится, что Мадуро также выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем он отметил: "Заразная рука Дональда Трампа причиняет вред Венесуэле".

Мадуро подчеркнул, что не намерен уступать власть в стране. Он также отметил, что гуманитарная помощь США, которую планируется доставить в Венесуэлу, является незначительной в сравнении с активами республики на миллиарды долларов, которые были заблокированы Вашингтоном.

"Они вешают нас, крадут наши деньги, а потом говорят: "Вот, хватайте эти крохи". И они делают из этого шоу для всего мира", - заявил Мадуро, говоря о позиции США. "Мы с достоинством говорим: "Нет мировому шоу", - подчеркнул президент Венесуэлы. - Мы рады всем, кто хочет помочь Венесуэле, но у нас есть достаточные возможности, чтобы заплатить за все, что нам нужно".

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