Президент Колумбии считает, что дипломатическая блокада Мадуро лучше военной интервенции

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Дипломатическая блокада правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро лучше, чем любая форма военной интервенции в Венесуэле. Такое мнение выразил в четверг президент Колумбии Иван Дуке, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона. "Дипломатическая блокада - более эффективное средство, призванное положить конец диктатуре [Мадуро], нежели чем любая форма военной интервенции", - отметил Дуке. По его мнению, следующий шаг должен предприниматься на основании "международной поддержки временного президента Хуана Гуайдо". "Военнослужащие Венесуэлы должны прекратить сохранять верность диктатору и стать верными конституции и единственному легитимному президенту [Венесуэлы] Гуайдо", - заявил колумбийский лидер.

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Дуке считает, что дипломатическая блокада правительства Мадуро "оказалась успешной". "У него больше нет той власти, у него больше нет международной поддержки, все признают президентом Венесуэлы Гуайдо, а не его. Национальная ассамблея [оппозиционный однопалатный парламент страны] - единственный легитимный орган [республики], признанный во всем мире", - сказал Дуке. По его мнению, Мадуро "признал, что его дни [на посту главы государства] сочтены". "На это уйдет месяц или меньше, или больше, но его дни сочтены, следующий шаг за вооруженными силами", - сказал колумбийский лидер, который во время выступления несколько раз призывал венесуэльские ВС поддержать оппозицию страны. При этом высказывания по поводу возможной военной интервенции в Венесуэле, в том числе и при поддержке Колумбии, Дуке назвал спекуляцией. Так он прокомментировал возможность отправки в Колумбию 5 тыс. американских военнослужащих из-за ситуации в соседней Венесуэле. Вопрос возник после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в конце января появился на публике с блокнотом, на первой странице которого от руки было написано: "5 тыс. военнослужащих - в Колумбию". Белый дом отказывается прояснить смысл этой записи. Консультации с американской стороной Президент Колумбии рассказал, что обсуждал с представителями администрации США, среди прочего, и ситуацию в Венесуэле. "Мы обсуждали будущее Венесуэлы, но самое главное, что мы обсуждали, не относится к войскам или военной интервенции. Мы раздумывали над тем, как продолжить укреплять эту дипломатическую блокаду и как мы обеспечим доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи", - отметил президент Колумбии. Он подчеркнул, что его страна готова принимать гуманитарную помощь от "любого государства, которое хочет помочь венесуэльскому народу".