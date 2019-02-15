Президент Колумбии считает, что дипломатическая блокада Мадуро лучше военной интервенции

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Дипломатическая блокада правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро лучше, чем любая форма военной интервенции в Венесуэле. Такое мнение выразил в четверг президент Колумбии Иван Дуке, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
"Дипломатическая блокада - более эффективное средство, призванное положить конец диктатуре [Мадуро], нежели чем любая форма военной интервенции", - отметил Дуке. По его мнению, следующий шаг должен предприниматься на основании "международной поддержки временного президента Хуана Гуайдо". "Военнослужащие Венесуэлы должны прекратить сохранять верность диктатору и стать верными конституции и единственному легитимному президенту [Венесуэлы] Гуайдо", - заявил колумбийский лидер.
Дуке считает, что дипломатическая блокада правительства Мадуро "оказалась успешной". "У него больше нет той власти, у него больше нет международной поддержки, все признают президентом Венесуэлы Гуайдо, а не его. Национальная ассамблея [оппозиционный однопалатный парламент страны] - единственный легитимный орган [республики], признанный во всем мире", - сказал Дуке.
По его мнению, Мадуро "признал, что его дни [на посту главы государства] сочтены". "На это уйдет месяц или меньше, или больше, но его дни сочтены, следующий шаг за вооруженными силами", - сказал колумбийский лидер, который во время выступления несколько раз призывал венесуэльские ВС поддержать оппозицию страны. При этом высказывания по поводу возможной военной интервенции в Венесуэле, в том числе и при поддержке Колумбии, Дуке назвал спекуляцией.
Так он прокомментировал возможность отправки в Колумбию 5 тыс. американских военнослужащих из-за ситуации в соседней Венесуэле. Вопрос возник после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в конце января появился на публике с блокнотом, на первой странице которого от руки было написано: "5 тыс. военнослужащих - в Колумбию". Белый дом отказывается прояснить смысл этой записи.
Консультации с американской стороной
Президент Колумбии рассказал, что обсуждал с представителями администрации США, среди прочего, и ситуацию в Венесуэле. "Мы обсуждали будущее Венесуэлы, но самое главное, что мы обсуждали, не относится к войскам или военной интервенции. Мы раздумывали над тем, как продолжить укреплять эту дипломатическую блокаду и как мы обеспечим доступ народа Венесуэлы к гуманитарной помощи", - отметил президент Колумбии. Он подчеркнул, что его страна готова принимать гуманитарную помощь от "любого государства, которое хочет помочь венесуэльскому народу".
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"Мы будем сотрудничать с ОАГ [Организация американских государств], мы будем максимально прозрачными, чтобы не вызвать никаких домыслов по поводу содержимого самолетов с гуманитарной помощью, что в них якобы может быть что-то подозрительное. Речь идет только о чистой гуманитарной помощи для страны, которая сталкивается с самой жестокой диктатурой в новейшей истории Латинской Америки", - заявил Дуке.
Суд над Мадуро
По мнению президента Колумбии, Мадуро должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС). "Амнистирование Мадуро не вариант. Я думаю, что он совершал преступления против человечности и его должен судить МУС... Я считаю, что это единственный путь, который ему предстоит пройти в будущем", - считает президент.
Его попросили прокомментировать ситуацию, при которой Мадуро может улететь в Москву или Гавану и остаться там навсегда. "Тем лучше для него. Но вы упомянули одну страну, которая не является членом МУС, может быть это и будет его судьба. Безусловно, я не буду поддерживать это, но буду приветствовать тот факт, что он больше не будет находиться в Венесуэле", - заключил Дуке.