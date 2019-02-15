СМИ: делегация Европарламента прибудет в Венесуэлу 17 февраля и встретится с оппозицией

ТАСС, 15 февраля. Делегация Европарламента посетит Венесуэлу в воскресенье, 17 февраля, чтобы провести несколько встреч, в том числе с оппозиционными силами. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на источники.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

По его данным, делегация, состоящая из шести человек, проведет встречи с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран. Отмечается, что европарламентарии пробудут в Венесуэле до следующего вторника.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.