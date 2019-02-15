СМИ: правительство Японии изучает вопрос об отмене въездных виз для россиян

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Об этом сообщила в пятницу газета Sankei со ссылкой на источники.

С каждым годом все проще. Как меняется визовый режим между Россией и Японией

Виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней, передает издание, будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует в японском консульском учреждении данные своего заграничного паспорта. Предполагается также разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного установленного срока.

Как сообщает газета, сроки введения такой системы пока не определены. Этот вопрос, по данным издания, может быть затронут на встрече глав МИД Японии и РФ, которая, как ожидается, состоится ориентировочно 16 февраля в Мюнхене в рамках предстоящей там Международной конференции по вопросам безопасности.

Япония в ответ на обращения Москвы уже дважды существенно облегчала условия выдачи въездных виз для граждан РФ. В результате в 2018 году, по данным Токио, число посетивших Японию россиян достигло почти 95 тыс. человек, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 22 января после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что стороны поставили перед собой цель активизировать связи в области туризма и довести взаимный турпоток до 400 тыс. человек к 2023 году. Смягчение визового режима, как полагают в Токио, создает более благоприятные условия для ведения переговоров о мирном договоре между двумя странами.

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