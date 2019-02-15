AP: глава МИД Венесуэлы и спецпредставитель США встречались по запросу Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Встречи министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы и спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса в Нью-Йорке состоялись по инициативе Вашингтона. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press .

По сведениям его источников из числа официальных лиц Венесуэлы, встречи проходили 26 января и 11 февраля. В обоих случаях они были запрошены американской стороной. Первая встреча, по словам источников, проходила "во враждебной обстановке", на ней Абрамс заявил о готовности Вашингтона применить вооруженные силы, он также критиковал Каракас за связи с Кубой, Россией и движением "Хезболлах".

Во время второй встречи обстановка была менее напряженной, несмотря на то, что несколькими днями ранее Абрамс заявлял, что время для диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро давно прошло. Во время данных консультаций спецпредставитель США настаивал на том, что жесткие американские санкции вынудят Мадуро уступить власть в стране, даже если его будут поддерживать военные.

Абрамс не давал каких-либо оснований полагать, что США готовы смягчить требования об отставке Мадуро. Вместе с тем, по мнению венесуэльцев, данная встреча свидетельствовала о возможности поддержания диалога с американской стороной, несмотря на жесткую риторику Вашингтона, говорится в материале.

Агентство также приводит слова источника из числа сотрудников администрации США. Он отметил, что американские чиновники готовы встречаться с "бывшими официальными лицами Венесуэлы, в том числе с самим Мадуро, чтобы обсуждать план их ухода". Ранее о том, что Абрамс и Арреаса встречались в Нью-Йорке, сообщил агентству Associated Press в интервью сам Мадуро. Он отметил, что приглашает Абрамса посетить Венесуэлу.