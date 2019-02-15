Эксперт: принятие законопроекта о санкциях против РФ станет для Конгресса США испытанием

"Принятие DASKAA станет испытанием. Для этого требуется координация с Палатой представителей, лидеры партий в Конгрессе могут предпочесть принять законопроект большинством в две трети голосов [для избежания президентского вето], чтобы снизить шансы на конфликт с Белым домом. Кроме того, критически важной для этого является поддержка лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, а она не гарантирована", - считает эксперт, слова которого приводит телеканал CNBC.

Агентство Bloomberg также считает, что принятие законопроекта будет сопряжено с рядом трудностей. Для принятия законопроекта в Сенате потребуется тяжелая борьба, а Макконнелл выразил нежелание выдвигать законопроекты, которые не имеют поддержки президента, отмечает Bloomberg. В январе Сенат не дал демократам завершить в срок дебаты по резолюции, чтобы обязать минфин США не снимать санкции с трех российских компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, говорится в материале агентства.