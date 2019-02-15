СМИ: спецназ США и Японии провел учения по ведению боя в городских условиях

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Подразделения спецназа сухопутных сил Японии и морской пехоты США завершили в пятницу учения по отработке скрытной высадки воздушного десанта и последующего ведения боя в городских условиях. Тренировки проходили с 4 февраля на военном полигоне у города Такамацу в префектуре Сига в центре острова Хонсю, сообщает информационное агентство Kyodo.

Для переброски и высадки десанта в ходе учений применялись американские вооруженные транспортные конвертопланы Osprey. Они используются для транспортировки и боевого развертывания морской пехоты США, и Токио сейчас планирует также начать закупку таких машин, сочетающих функции вертолета и самолета.

Подразделения американского и японского спецназа во время учений совместно подавили сопротивление условного противника, который, по сценарию, оборудовал позиции в одном из кварталов захваченного города.

Только в январе элитные военные подразделения двух стран провели учения по высадке парашютного десанта, имитировавшие операцию на одном из отдаленных островов в Восточно-Китайском море, который был якобы захвачен условным противником. Эти тренировки состоялись на полигоне "Нарасино", который с северо-востока прилегает к префектуре Токио.