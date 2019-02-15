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Bloomberg: после объявления ЧП Трамп намерен изыскать $8 млрд на стену

Как отмечает агентство, президент собирается использовать средства, заложенные на нужды различных ведомств

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы направить в общей сложности около $8 млрд на возведение барьера на границе с Мексикой. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По информации его источников в администрации, $3,5 млрд, в частности, будут получены из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона. При этом $2,5 млрд и $600 млн пойдут из фондов, выделенных ранее соответственно американскому министерству обороны и минфину на программы, касающиеся пресечения оборота наркотиков.

Еще $1,38 млрд будут получены по линии министерства внутренней безопасности. Эти средства прежде были выделены на возведение ограды на границе.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
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