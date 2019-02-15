Индия лишит Пакистан торговых привилегий после теракта в Кашмире

ТАСС, 15 февраля. Власти Индии после теракта в штате Джамму и Кашмир лишат Пакистан всех торговых привилегий, предоставленных стране в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Об этом в пятницу заявил министр финансов Индии Арун Джейтли.

В настоящий момент у Пакистана есть статус страны с "режимом наибольшего благоприятствования в торговле с Индией". Это предоставляет ему таможенные льготы, а также преимущества в отношении внутренних налогов и сборов на производство, обработку и обращение импортируемых товаров.

"Министерство иностранных дел Индии примет все возможные дипломатические меры для обеспечения полной изоляции Пакистана", - цитирует Джейтли на своем сайте газета The Times of India.

Министр также добавил, что причастность Пакистана к теракту, ответственность за который взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), одна из действующих в штате Джамму и Кашмир радикальных сепаратистских группировок, неоспорима, и у Индии есть соответствующие доказательства.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее отметил, что Пакистан совершает большую ошибку, полагая, что его действия могут дестабилизировать ситуацию в стране. "Силы, стоящие за этим террористическим актом, будут обязательно наказаны. Те, кто совершил этот отвратительный поступок, заплатят высокую цену", - указал он.

В четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 45 человек.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.