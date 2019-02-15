Посол Франции в Италии возвращается в Рим 15 февраля

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Посол Франции в Италии, отозванный ранее для консультаций, возвращается в Рим в пятницу. Об этом сообщила министр по европейским делам при министре по делам Европы и иностранных дел Натали Луазо.

"Он возвращается сегодня в Рим", - сказала Луазо в интервью радиостанции RTL в пятницу. "Президент Италии Серджо Маттарелла обратился к главе Франции Эмманюэлю Макрону, у них состоялся разговор, в ходе которого они заявили о том, насколько важна дружба между Францией и Италией, насколько две страны нуждаются друг в друге", - отметила министр.

"Мы также слышали слова политических лидеров, которые высказывались недружелюбно или показывали своим неприемлемым поведением, что они сожалеют об этом решении. Я думаю, что Италии нужна Франции, давайте работать вместе", - сказала Луазо.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Corriere della Sera заявил, что дипломатический инцидент между Италией и Францией исчерпан, и Париж в скором времени вернет своего посла в Рим. Министр также подтвердил готовность Франции к сотрудничеству по поиску решений миграционной проблемы, а также внимательно рассмотреть запросы Рима о выдаче находящихся во Франции бывших террористов, обвиняемых на родине в организации терактов в 1970-1980 гг.

На прошлой неделе французский МИД сообщил, что Париж решил отозвать своего посла в Италии для проведения консультаций, объяснив это тем, что Франция "в течение нескольких месяцев становилась объектом неоднократных обвинений, необоснованных нападок и возмутительных заявлений" со стороны итальянских официальных лиц. Поводом для такого шага стала встреча вице-премьера и министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо с представителями французского движения "желтые жилеты".