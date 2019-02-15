Президент Черногории заявил, что не намерен уходить в отставку из-за обвинений в коррупции

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович не намерен подавать в отставку, несмотря на обвинения в коррупции. С соответствующим заявлением глава государства выступил в ночь на пятницу в эфире канала TV Prva.

"У меня нет намерения подать в отставку. Не потому, что я люблю власть, а потому, что я думаю, что это продолжение борьбы за те ценности, за которые мы сражались последние двадцать лет", - заявил Джуканович.

Ранее один из крупнейших предпринимателей Черногории Душко Кнежевич, являющийся владельцем компании Atlas Group, был обвинен в коррупции и объявлен в розыск. В ответ Кнежевич, с начала 90-х бывший в ближайшем окружении Джукановича, обвинил президента страны в коррупции и начал публиковать доказательства причастности Джукановича к незаконному использованию средств.

Оппозиционный "Демократический фронт" Черногории в связи с коррупционным скандалом внес в парламент предложение об импичменте Джукановича, которое пока не набрало необходимого количества подписей депутатов.

Мило Джуканович пять раз занимал пост премьера (1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016), а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. В апреле 2018 года он вновь был избран президентом.