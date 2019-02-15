Пашинян: армянское общество положительно оценивает экономические реформы правительства

ЕРЕВАН, 15 февраля. /ТАСС/. Армянское общество положительно оценивает предложенную правительством формулу экономической революции. Об этом на заседании кабинета министров в пятницу заявил премьер-министр Никол Пашинян. Заседание правительства транслируется в режиме онлайн.

"Можем констатировать, что общество положительно воспринимает идею экономической революции. Нам необходимо принять ряд решений, которые будут направлены на реализацию программы правительства", - отметил Пашинян.

Премьер перечислил ряд экономических направлений, по которым правительство должно работать максимально активно. В частности Пашинян считает, что необходимо пересмотреть представленные инвестиционные программы и выяснить, какие проблемы мешают их реализации. Несколько пунктов касаются сельского хозяйства, образования, снижения банковских процентных ставок, безработицы и развития микробизнеса.

В четверг Национальное Собрание Армении большинством голосов утвердило программу правительства Пашинян на ближайшие пять лет.