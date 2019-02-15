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Источник: совет ЕС обсудит 18 февраля вопрос судоходства через Керченский пролив

Также будет рассмотрен вопрос возможной социально-экономической поддержки Евросоюза региону, отметил собеседник агентства

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят на плановом заседании 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

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"Они обсудят ситуацию вокруг Азовского моря и усиленную милитаризацию зоны, возможную социально-экономическую поддержку ЕС региону, а также вопрос о том, как обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив", - сказал он.

По словам дипломата, официального итогового документа по Украине не ожидается, однако Совет ЕС в очередной раз "призовет Россию освободить украинских моряков и обеспечить свободное судоходство через Керченский пролив".

В ноябре минувшего года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбудили уголовное дело. Все моряки были арестованы на время проведения следствия.

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