Без применения силы. В Венесуэле настраиваются на долгую борьбу за власть

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Венесуэле, казалось, будет развиваться стремительно, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил о том, что принимает на себя полномочия президента страны, и его тут же в этом качестве признали США. Однако за прошедшие три недели в Каракасе не начались уличные бои, как было в 2017 году, в страну не вторглась колумбийская армия, не прилетели американские самолеты. Боливарианская Республика живет обычной жизнью и настраивается на долгую борьбу между правительством и оппозицией, которая может растянуться на недели или даже на месяцы. Спокойная обстановка Две основные политические группы ведут себя так, будто не замечают оппонентов. Президент Николас Мадуро 10 февраля открыл крупнейшие в истории страны военные учения, 11 февраля выступил на мероприятии по продвижению туризма в Венесуэле, а 12 февраля в День молодежи награждал за достижения в учебе и спорте подростков на площади Боливара в центре Каракаса, в 50 метрах от оплота оппозиции - здания парламента.

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Национальная ассамблея под председательством Хуана Гуайдо, чье назначение на этот пост было аннулировано Верховным судом, тоже продолжает свою работу. Еженедельно проходят заседания, на которых утверждаются планы по организации переходного периода, назначаются управляющие в государственную нефтяную компанию PDVSA и ее дочернюю структуру в США Citgo Petroleum. Безопасность обеспечивает Национальная гвардия. Гуайдо посещает различные общественные мероприятия в Каракасе, где призывает поддержать доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Даже крупные митинги оппозиции 2 и 12 февраля прошли совершенно спокойно. Правительство, в отличие от практики предыдущих лет, на этот раз не пытается контролировать действия протестующих с помощью армии или Национальной гвардии. Многотысячные толпы собирались с утра на проспекте Франсиско де Миранды, слушали выступление Гуайдо и к обеду расходились по домам. Прорываться в центр города к правительственным зданиям и строить палаточные городки, несмотря на теплую погоду в Каракасе, где даже ночью температура не опускается ниже 15 градусов тепла, никто не пытался. Мирная атмосфера царит и на площади Боливара, где обычно проходят публичные правительственные мероприятия. Там продолжается сбор подписей против возможного американского вмешательства в дела Венесуэлы. Начавшийся при массовой медийной поддержке с выступления самого президента, сейчас он идет в спокойном режиме. "Жизнь в Каракасе - это искусство" Говорить о нормальной жизни в Каракасе, правда, можно только условно. Проживающие в городе россияне делятся советами: не гулять по улицам вечером (в некоторых районах вечер, как считается, наступает около 16:00), броско не одеваться, не доставать на улице телефон. В метро Каракаса редко увидишь людей, уткнувшихся в мобильный, а соседи могут посоветовать такому пассажиру поскорее спрятать телефон. Периодически в городе ограничивают подачу электричества. Тогда прекращают работать светофоры, лифты, перестают ходить поезда по некоторым веткам метро. 8 февраля свет отключили в президентской резиденции Мирафлорес прямо во время пресс-конференции Мадуро для иностранных СМИ. Электроснабжение было немедленно восстановлено из резервных источников питания.

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Жители города к таким отключениям привыкли. "Жизнь в Каракасе - это искусство", - делится впечатлениями один из них. В стране трудно с наличными деньгами - на снятие денег в банкомате установлены ограничения. Минимальная зарплата составляет около десяти долларов, хотя точная цифра зависит от курса, по которому ведется подсчет. Килограмм мяса в магазине при этом может стоить около трех долларов в пересчете на боливары. Обменять доллары и евро на боливары по курсу черного рынка предлагают в двух шагах от площади Боливара. На многих предприятиях организована раздача продуктовых наборов. Как сообщила в интервью ТАСС Таня Диас, заместитель председателя созданной Уго Чавесом Единой социалистической партии Венесуэлы, правительство страны ежемесячно направляет на оказание социальной помощи около $120 млн. Однако в Венесуэле есть люди, которые могут позволить себе покупать мясо в магазинах. Восточные районы города достаточно зажиточные, здесь уютные тихие улицы, а дома огорожены двухметровыми стенами. Совсем другая картина в трущобах "барриос" на западе города, где небольшие домики лепятся по склонам гор. Сторонники правительства убеждены, что тяжелая экономическая ситуация - результат санкций США, а сторонники оппозиции возлагают ответственность на правительство, обвиняя его в коррупции и неэффективном менеджменте. В ожидании перемен Как будет разрешаться этот политический кризис, не знает, похоже, никто. Сторонники правительства говорят, что кризис надо перетерпеть. Мадуро отказываться от власти и назначать президентские выборы не собирается, хотя, по его мнению, можно провести выборы в Национальную ассамблею. Через механизм Конституционной ассамблеи (учрежденного в 2017 году органа для разработки новой конституции) уже запущены консультации с народом относительно возможности проведения парламентских выборов. Обычно это просто встречи с людьми в районах Каракаса и провинции. Участники таких дискуссий при этом нередко являются получателями социальной помощи от государства. Правительство Венесуэлы не называет сроки, когда консультации завершатся, хотя обещают, что это произойдет скоро. Оппозиция тоже не спешит. Парламент ведет работу по формированию новой Национальной избирательной комиссии. Президентские выборы ее представители планируют провести в течение года после того, как Мадуро уйдет с поста президента. Как этого добиться, сказать точно они не могут и тоже намерены терпеть: дожидаться, когда глава государства покинет свой пост в результате внутреннего и международного давления. Надежды на мир Сторонники как правительства, так и оппозиции утверждают, что не ждут силового сценария. Оппоненты Мадуро пытались прибегнуть к подобным действиям в 2017 году, но все закончилось безрезультатными столкновениями, смертями и арестами участников протестов. Сейчас избрана другая тактика: попытаться убедить население страны и международное сообщество в легитимности своих действий.

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Такой расчет отчасти оправдывается. Некоторые страны, в том числе Соединенные Штаты, уже признали Гуайдо действующим президентом, а 12 февраля оппозиции удалось провести действительно многотысячный митинг. Точное количество его участников определить сложно, однако восьмиполосный проспект Франсиско де Миранды на 1,5 - 2 км был заполнен людьми. Темной лошадкой в этой ситуации остается гуманитарная помощь, которая по инициативе оппозиции собирается в городке Кукута на территории Колумбии у границы с Венесуэлой. 23 февраля, как объявил Гуайдо, будет предпринята попытка доставки этой помощи в страну. Если армия попытается помешать, это может привести к вооруженному столкновению, способному взорвать ситуацию. Однако пока ни один из жестких сценариев, о которых говорили в Каракасе в последние дни, не реализовался. 12 февраля оппозиция не пошла ко дворцу Мирафлорес, а правительственные силы не пытались занять здание Национальной ассамблеи. Сами сторонники оппозиции в частных беседах признают, что Мадуро вряд ли пойдет на обострение, потому что это даст повод для вмешательства со стороны США или Колумбии. "Калейдоскоп" сил Деление политических сил Венесуэлы на правительство и оппозицию в определенной степени условно. Обе стороны не представляют единой силы. В составе оппозиционного "Блока демократического единства" в парламент Венесуэлы в 2016 году прошли 11 партий и два независимых депутата. Партия Хуана Гуайдо "Народная воля" по количеству мандатов находится на третьем месте (14 из 167 мандатов), уступая партиям "Справедливость прежде всего" (33 места) и "Новое время" (18 мест). Сложно обстоит дело с идеологическим определением оппонентов правительства. Партии "Новое время" и "Народная воля" придерживаются социал-демократических идей и состоят в Социалистическом интернационале. Идей социализма придерживается и Единая социалистическая партия, возглавляемая Мадуро. В Венесуэле за власть борются не правые и левые, а различные взгляды на социализм. Линии политического раскола в Венесуэле порой проходят весьма замысловато. Депутат Национальной ассамблеи Дельса Солорзано, горячо выступающая против Мадуро, утверждает, что ее сестра умерла четыре года назад от того, что в стране из-за экономического кризиса не было необходимых лекарств, а получить их из-за рубежа было невозможно. Ее отец при этом остался сторонником Мадуро. Они не разговаривают друг с другом уже несколько лет. В поисках лидера Из-за раздробленности оппозиции в ее рядах нет единства относительно лидера. Популярный в социальных сетях в Венесуэле оппозиционер Эрик дель Буффало поясняет, что противники правительства признают Хуана Гуайдо потому, что он смог снова запустить протестное движение после затишья в 2018 году, однако дальнейшая его судьба будет зависеть от развития событий. Многие не видят Гуайдо кандидатом на планируемых оппозицией президентских выборах, предполагая, что в этом качестве выступит его политический "отец" и лидер "Народной воли" Леопольдо Лопес, находящийся сейчас под домашним арестом.

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