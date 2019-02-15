Президент Белоруссии не примет участие в Мюнхенской конференции

МИНСК 15 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет участие в Мюнхенской конференцию по безопасности в связи с белорусско-российскими переговорами в Сочи. Об этом заявил в пятницу начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Белорусской стороной готовился визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности, однако из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне главы государства не представилось возможным", - сказал он.

"Организаторами конференции было предложено главе государства принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему "Отношения Восток - Запад" совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером", - отметил Глаз.

Белоруссию на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол республики в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Переговоры президентов Белоруссии и России в Сочи проходят с 13 по 15 февраля.