"Желтые жилеты" попытались заблокировать работу типографии газеты в Страсбурге

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков участников движения "желтых жилетов" в Страсбурге попытались заблокировать вход в типографию, где печатается региональная газета Dernieres Nouvelles d'Alsace. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте издания.

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"В четверг около 23:00 по парижскому времени (01:00 мск) "желтые жилеты" появились у офиса газеты "Последние новости Эльзаса" в Страсбурге, - отмечается в заявлении. - Некоторые из них разместились у дверей в типографию". Свои действия манифестанты объяснили протестом против "ложных новостей", которые, по их мнению, распространяет издание.

На место акции прибыли почти два десятка сотрудников полиции, которые вели переговоры с "желтыми жилетами". "Выпуск всех наших изданий гарантирован, но с возможными задержками в распространении", - добавляется в сообщении газеты.

Аналогичный инцидент произошел в этот же день в городе Тонон-ле-Бен (департамент Верхняя Савойя на западе Франции). Там "желтые жилеты" ворвались в редакцию газеты Dauphine Liberee и устроили беспорядок. Протестные акции во Франции часто сопровождаются нападениями на журналистов, которых некоторые участники движения обвиняют в распространении фальшивых новостей о "желтых жилетах".

Французская ежедневная газета "Последние новости Эльзаса" издается с 1877 года. Она является одним из самых читаемых региональных изданий в стране. Аудитория газеты составляет более 550 тыс. человек.