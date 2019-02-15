Лукашенко считает, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы", - сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам. "Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? - продолжил президент Белоруссии. - Насколько вы (граждане двух стран - прим. ТАСС) готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю".

Он подчеркнул, что если люди не готовы, то "какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то". "Ну а тем более мы, и нам это и не нужно", - добавил белорусский лидер. "Поэтому, готовьтесь вы, я имею в виду, народы России и Белоруссии: в своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой - а мы (президенты - прим. ТАСС) будем их реализовывать, мы ваши слуги", - заключил Лукашенко.

По его словам, вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах даже не обсуждается. "Ну зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое", - отметил белорусский лидер.

"Поэтому нет у нас проблемы с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы, мы исходим из того, что сегодня есть два государства - вы знаете, как они образовались, не мы (с Путиным) были инициаторами развала того государства (СССР), у нас одинаковая позиция по этому вопросу", - подчеркнул Лукашенко.

При этом он отметил, что Москва и Минск во многих сферах "вообще не разошлись". "Если взять Украину, тоже славянское государство, то посмотрите какой огромный разрыв за несколько лет образовался. А мы (говорим) на одном языке и понимаем одинаково проблемы", - заметил президент Белоруссии. "Поэтому дело здесь не в суверенитете", - заключил он.